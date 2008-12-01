Ющенко требует решения газовых вопросов в пятидневный срок

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства на протяжении 5 дней решить все вопросы с Российской Федерацией по поводу расчетов за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

По ее словам, В.ЮЩЕНКО надеется, что Кабинет Министров на протяжении 5 дней решит все вопросы с расчетами.

Глава государства также надеется, что правительство отчитается о достигнутых результатах перед народом и Президентом.

Как сообщалось, президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил «Газпрому» взыскать с Украины 2,4 млрд. долл. долга за газ. Погашение долгов стало одним из условий меморандума о переходе на прямые поставки газа и постепенном, на протяжении трех лет, переходе на рыночное ценообразование для Украины.

25 ноября ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» договорились, что до 1 декабря «Нафтогаз» погасит долг за газ, поставленный в сентябре, и часть долга за октябрь, после чего стороны смогут продолжить переговоры о реализации октябрьского меморандума.

По состоянию на 28 ноября НАК «Нафтогаз Украины» перевела на счета компании RosUkrEnergo A.G. (Швейцария) около 100 млн. долл. из 500 млн. долл., обещанных к переводу до 1 декабря 2008 года.