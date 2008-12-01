Путин: текущие котировки российских компаний - ”уродливое явление”

Текущие котировки акций российских компаний - "уродливое и несправедливое явление". Как сообщает РБК, об этом сегодня, 1 декабря, заявил премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН.

По словам главы российского правительства, сегодня известны ситуации, когда стоимость активов российских компаний на бирже ниже объема средств на счетах предприятия. "Это уродливое какое-то явление, абсолютно несправедливое", - отметил премьер.

Глава правительства отметил, что снижение котировок акций российских компаний, как правило, является результатом того, что решения об их покупке или продаже принимаются за пределами РФ "по критериям, слабо связанным с реальным положением дел". При этом В.ПУТИН добавил, что текущие котировки акций "намного ниже реальной стоимости бизнеса".

По состоянию на 15:00 мск российские фондовые индексы по-прежнему находятся в минусе. Индекс ММВБ снизился на 3,88% (587 пунктов), а индекс РТС упал на 3,55% (634 пункта).