Украинская торговая ассоциация попросит Кабмин о поддержке ритейла

Украинская торговая ассоциация намерена обратиться в Кабинет министров с предложениями о государственной поддержке ритейла во время финансово-экономического кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор ассоциации Игорь КИШКО.

По его словам, это будет обращение и в Кабинет министров Украины, и к Президенту с просьбой сесть за круглый стол, «вникнуть в наши проблемы, чтобы выработать общие механизмы преодоления кризиса».

И.КИШКО отметил, что украинская розница нуждается в реальных, прозрачных кредитах под целевые программы (не выше чем под 15% годовых), а также во взвешенной налоговой и таможенной политике.

«Разговоры, которые сейчас ведут по квотированию бизнеса, на наш взгляд, неправильные. Безусловное повышение таможенной стоимости в условиях финансового кризиса приведет только к ограничению конкуренции, только к ослаблению этой сферы как таковой. Потому что те налоги, которые сегодня существуют в Украине, существуют на деньги импортеров-производителей. Если мы убираем с рынка импортеров-производителей, ни о каком развитии наших отечественных производителей речи быть не может», - пояснил он.

При этом президент Украинской торговой ассоциации, председатель набсовета ЗАО «Фуршет» Игорь БАЛЕНКО считает, что «если не поддержать розницу сегодня, то налогообложение, которое получает государство в виде налогов через открытые продажи через розницу, могут уйти все на рынки».

По его словам, розница требует прежде всего финансовой поддержки. Потому что сегодня «банки забирают кредиты овердрафт без предупреждения».

По его данным, сейчас банки предлагают ночные овердрафты под 80-100%, кредиты сроком на 1-2 месяца – под 40-50% годовых.

«Мы будем стучаться к правительству, потому что только через розницу возможно поддержание нашего производителя», - подчеркнул И.БАЛЕНКО.

Среди проблем, с которыми сталкиваются ритейлеры в сегменте легкой промышленности, председатель совета директоров группы предприятий "Пальмира" в Украине Сергей СЕМОВОНИ отметил неопределенность в валютно-курсовой политике, потенциальное падение покупательского спроса, неопределенность таможенно-тарифной политики и трудности в привлечении финансирования.