«Рідна марка» отрицает сообщения о продаже

Корпорация «Рідна марка» отрицает сообщения о ее продаже.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании со ссылкой на слова председателя наблюдательного совета, совладельца корпорации «Рідна марка» Игоря КОНОНЕНКО.

«В условиях финансового кризиса стоимость корпорации может быть недооценена. Вследствие этого продажа компании в ближайшей перспективе нецелесообразна. Сейчас мы формируем планы развития на 2009 год и перспективные планы до 2012 года включительно», - сказал И.КОНОНЕНКО.

Он отметил, что на прошлой неделе была проведена смена руководящего менеджмента корпорации «Рідна марка». Причиной такого шага стали неудовлетворительные итоги работы компании в 2007 и трех кварталах 2008 года. По словам И.КОНОНЕНКО, «несовпадением взглядов на стратегию компании» старый менеджмент корпорации прикрывает свои просчеты в управлении корпорацией. Имя нового президента компании будет названо после 15 декабря.

Напомним, на прошлой неделе в СМИ появились сообщения о продаже корпорации «Рідна марка».

Справка УНИАН. Корпорация «Рідна Марка» (г. Киев) создана в 2000 г.

Производственными площадками корпорации являются: АО «Пивобезалкогольный комбинат «Радомышль» и ООО «Плодоовощной комбинат «Херсон». В корпорацию также входят дистрибуторская компания ДП «Рідна Марка» и предприятие, управляющее соковой программой, - ООО «МСТ Регион».

Компания производит соки, пиво и квас. Основными брендами компании являются пиво ТМ «Пшеничне Еталон», «Kristall» и «Радомишль», квас ТМ «Квас Древлянський», соки и нектары «Мрія», морсы ТМ «Морс Лісова Ягода» и соки с мякотью «Бон Херсон!».