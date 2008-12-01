Ритейлеров будут покупать через процедуру банкротства - эксперты

Участники рынка прогнозируют в 2009 году покупку розничных сетей через процедуру банкротства.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня журналистам директор Торгового дома «Маяк» Сергей СЕМОВОНИ.

Эксперт считает, что в поглощении сетей не будет смысла, поскольку в условиях кризиса очень сложно оценить стоимость компании.

«Некоторые сети раздуты с точки зрения кредитов, с точки зрения площадей. Кто-то обязательно обанкротится, и можно будет купить на рынке достаточно дешево через полгода», - сказал он.

По мнению председателя Наблюдательного совета группы «Фуршет» Игоря БАЛЕНКО, скорее всего, на рынке можно ожидать дефолтов или банкротства из-за невозможности выплаты кредитов.

«Банки уже будут продавать их акции (обанкротившихся компаний - УНИАН). А это будет совершенно другая цена. Потому что большие мировые компании вряд ли пойдут на то, чтобы как-либо оценивать бизнес.

Скорее всего, этот бизнес, если это недвижимость, будет куплен ниже себестоимости строительства», - считает эксперт.