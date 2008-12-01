«Фуршет» планирует открыть до 10 супермаркетов

ЗАО «Фуршет» в 2009 году намерен открыть 8-10 супермаркетов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил в интервью журналистам председатель Наблюдательного совета группы «Фуршет» Игорь БАЛЕНКО.

«На этот год мы полностью выполняем свой бизнес-план и по обороту, и по EBІTDA. На следующий год мы прогнозируем оборот на 5-10% выше и с сохранением EBІTDA этого года», - сказал он.

По словам главы набсовета, до конца текущего года «Фуршет» планирует открыть 6-7 магазинов в Украине.

При этом И.БАЛЕНКО отметил, что компания предложила арендодателям снизить арендные ставки в супермаркетах, которые расположены на арендных площадях. «Если этого не произойдет, наверное, 2-3 супермаркета придется закрыть», - добавил он.

Руководитель компании уточнил, что речь идет о магазинах, расположенных в регионах.

«В каждом случае своя арендная ставка. Мы видим, как может снизиться потребление и сколько мы можем потерять. У нас есть свое предложение: или это процент от оборота, или фиксированная арендная ставка. Мы предлагаем всем нашим партнерам по сдаче в аренду на 1 год пойти на уступки, а потом вернуться к тем же ставкам», - пояснил он.

И.БАЛЕНКО уточнил, что в некоторых магазинах (в частности, в Симферополе, Хмельницком) компания используют схему оплаты аренды в размере 2-4% от оборота в магазине.

Справка УНИАН. «Фуршет» - вторая по величине розничная сеть в Украине. Группа включает в себя две холдинговых компании: одна - операционная, вторая - в сфере недвижимости. По состоянию на май т.г. сеть насчитывала 89 супермаркетов в Украине и 6 - в Молдове.

По итогам 2007 г. чистый консолидированный доход ЗАО «Фуршет» увеличился на 45% (до 3,5 млрд. грн.), EBІTDA - на 67% (до 256 млн. грн.).