«АвтоКрАЗ» сократил количество рабочих дней до трех

Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» (Кременчуг, Полтавская обл.) приняла решение о сокращении количества рабочих дней в декабре с 4 до 3. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

«Мы экономим по всем направлениям, так как упали объемы реализации продукции. Ранее в ноябре мы перешли с пятидневки на четырехдневку. Это было связано с сокращением объемов производства, связанным с сокращением финансирования банковских систем», - сказала представитель пресс-службы предприятия.

Вместе с тем в пресс-службе добавили, что ситуация в Холдинговой Компании «АвтоКрАЗ» стабильная, производство автомобилей КрАЗ продолжается и компания планирует выйти до конца года на объемы не меньше прошлого года.

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2007 году ХК "Автокраз выпустила рекордное за последние 12 лет количество автомобилей - 4206. Холдинговая Компания в 2007 году реализовала 4327 автомобилей КрАЗ и машинокомплектов, экспортировала 69,2% продукции. В Российскую Федерацию поставлены 2118 автомобилей КрАЗ, что в 1,5 раза больше, чем в 2006 году.