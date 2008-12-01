Обвал на российском фондовом рынке продолжается

Торги на российской фондовой бирже ММВБ были приостановлены сегодня незадолго до закрытия - в 18:35 мск - из-за заначительного падения, сообщает сайт ММВБ.

Индекс ММВБ к моменту приостановки торгов рухнул на 7,21% - до 567,25 пункта.

Индекс РТС по итогам торгов понедельника также продемонстрировал значительное падение. Он закрылся снижением на 4,00% - до 631,84 пункта.