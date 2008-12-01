Работа миссии МВФ в Украине начнется завтра

В Украину прибыла миссия Международного валютного фонда во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ. Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Украине.

При этом в представительстве отметили, что официально миссия начнет свою работу с завтрашнего дня и продлится неделю.

В Национальном банке Украины сообщили, что сейчас проходит заседание правления Национального банка Украины с участием представителей МВФ.

Как сообщалось, МВФ принял решение о выделении Украине кредита stand-by на сумму около 16,4 млрд. долларов для преодоления проблем, связанных с экономическим кризисом.

В ноябре МВФ выделил Украине первый транш кредита на сумму 4,5 млрд. долларов.

О цели прибытия миссии в обоих учреждениях официально говорить отказываются.

По неофициальной информации, миссия проведет мониторинг ситуации в украинской экономике, проанализирует действия, направленные на ликвидацию кризиса, а также будет проведен анализ выполнения Меморандума, подписанного между правительством Украины и МВФ .