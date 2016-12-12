Прокуратура взялась за чиновников VAB Банка и его владельца Бахматюка – НБУ
Прокуратура города Киев открыла уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины (хищение в особо крупных размерах) в отношении возможных неправомерных действий должностных лиц VAB Банка,а также владельца этого банка Олега Бахматюка.
Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.
Согласно сообщению, проведение досудебного расследования поручено следственному управлению Главного управления Национальной полиции в городе Киев.
"Уголовное производство было открыто по обращению Национального банка Украины. Национальный банк поддерживает такие действия прокуратуры и выражает надежду, что уголовные производства в ближайшее время будут открыты и против других руководителей и владельцев неплатежеспособных банков, которые также нарушили закон", - говорится в сообщении.
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НБУ отметил, что данное дело должно стать началом усиления работы правоохранительных органов по привлечению к ответственности топ-менеджеров неплатежеспособных банков.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины пытается через суд взыскать долги по договорам поручительства владельца банков "Финансовая инициатива" и VAB Банка Олега Бахматюка на 4,8 млрд грн.
Задолженность неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины по полученным ранее кредитам рефинансирования в октябре сократилась на 560 млн грн, или на 1,1%, - до 52,44 млрд грн.
Ранее Нацбанк озвучил планы совместно с Фондом гарантирования вкладов физлиц (благодаря реализации залогов под кредиты в неплатежеспособных банках) в текущем году вернуть около 12,8 млрд грн выданного ранее рефинансирования.
В процессе очистки банковской системы Нацбанк за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 16 финучреждений.