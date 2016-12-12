Прокуратура взялась за чиновников VAB Банка и его владельца Бахматюка – НБУ

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, проведение досудебного расследования поручено следственному управлению Главного управления Национальной полиции в городе Киев.

"Уголовное производство было открыто по обращению Национального банка Украины. Национальный банк поддерживает такие действия прокуратуры и выражает надежду, что уголовные производства в ближайшее время будут открыты и против других руководителей и владельцев неплатежеспособных банков, которые также нарушили закон", - говорится в сообщении.

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НБУ отметил, что данное дело должно стать началом усиления работы правоохранительных органов по привлечению к ответственности топ-менеджеров неплатежеспособных банков.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины пытается через суд взыскать долги по договорам поручительства владельца банков "Финансовая инициатива" и VAB Банка Олега Бахматюка на 4,8 млрд грн.

Задолженность неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины по полученным ранее кредитам рефинансирования в октябре сократилась на 560 млн грн, или на 1,1%, - до 52,44 млрд грн.

Ранее Нацбанк озвучил планы совместно с Фондом гарантирования вкладов физлиц (благодаря реализации залогов под кредиты в неплатежеспособных банках) в текущем году вернуть около 12,8 млрд грн выданного ранее рефинансирования.

В процессе очистки банковской системы Нацбанк за 2014 и 2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 16 финучреждений.