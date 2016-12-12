Правительство рассчитывает начать 2017 год с уже принятым бюджетом и изменениями в Налоговый кодекс - Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире одного из телеканалов.

«Мы считаем, что документы (проект бюджета и изменения в Налоговый кодекс) все сбалансированы, отвечают интересам государства и будут положительно влиять на стабильность и развитие. Нет оснований голосовать против этих документов. Мы рассчитываем, что мы проголосуем бюджет и планово войдем в 2017 год», - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 8 декабря Верховная Рада приняла в первом чтении подготовленные правительством законопроекты о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодекс, предусматривающие глубокую реформу работы Государственной фискальной службы и системы администрирования налогообложения в целом.

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В частности, правительственный законопроект об изменениях в Налоговый кодекс минимизирует риск коррупции в органах Государственной фискальной службы и улучшает инвестиционный климат в Украине. Как подчеркивал министр финансов Украины Александр Данилюк, законопроект - это не «косметическая реформа», а решение основных проблем бизнеса. Ключевыми нормами законопроекта являются передача на администрирование в Министерство финансов баз данных налоговой службы, введение полноценного кабинета плательщика налогов, внедрение единого реестра налоговых консультаций на сайте ГФС, внедрение налоговых каникул для малого бизнеса, создание публичного реестра возмещения НДС вместо существующих двух.

В начале ноября Кабинет министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады проект государственного бюджета на 2017 год ко второму чтению. Доходы госбюджета установлены в сумме 721,4 млрд грн, что на 15,1 млрд грн больше показателя по предыдущему проекту. Расходы в обновленном проекте установлены в сумме 790,4 млрд грн, что также на 15,1 млрд грн больше предыдущего показателя. Предельный уровень дефицита остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн.

Как и ранее, предельный объем государственного долга на 31 декабря 2017 года установлен в размере 1,717 трлн грн, гарантированного государством долга – 579,4 млрд грн, что в сумме составляет 2,296 трлн грн.

Основой для расчета показателей госбюджета на 2017 год стал макроэкономический прогноз, предусматривающий рост реального ВВП на 3%, рост номинального ВВП до 2,585 трлн грн, потребительскую инфляцию к концу года на уровне 8,1%.