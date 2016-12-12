Гройсман очертил главные задачи в пенсионной сфере на 2017 год

Об этом сообщил в эфире одного из телеканалов премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«В 2017 году пенсии будут увеличены еще на 10%. Но наш главный вызов - уменьшение дефицита Пенсионного фонда. Сейчас это свыше 150 млрд грн. Главная задача - принять меры по уменьшению такого дефицита», - сказал глава правительства.

Он также отметил, что, наряду с сокращением дефицита Пенсионного фонда, Кабмин проработает и возможности роста пенсионных выплат.

«Мы делаем все, чтобы найти решение. Как только найдем его - выйдем к гражданам и сообщим. Мы готовы к честному диалогу», - сказал Гройсман.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла за основу и в целом разработанный Кабинетом министров закон, позволяющий повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тыс. грн. Такое повышение уже заложено в проекте государственного бюджета на 2017 год, подготовленного ко второму чтению в Верховной Раде.

С 1 декабря текущего года в Украине повысились минимальная зарплата и пенсии в среднем на 10,1%. С учетом налогов, минимальный заработок для украинца составит 1444 грн.

Согласно постановлению Кабинета министров №840, с 1 декабря также повышаются должностные оклады для работников бюджетной сферы в среднем на 12,7%. Как ранее заявлял премьер-министр Владимир Гройсман, должностной оклад работника первого тарифного разряда увеличивается с 1 декабря на 150 грн - до 1335 грн. Зарплаты учителей должны вырасти на 260-450 грн, медицинских работников - в среднем на 246-363 грн в зависимости от должности и квалификации.

Всего с начала года рост социальных стандартов в Украине составил 16,1%.