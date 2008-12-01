Объем торговли Украины с США вырос на 91%

За 9 месяцев 2008 года общий объем взаимной торговли товарами и услугами между Украиной и США увеличился по сравнению с 2007 годом на 91,2%, или на 2,098 млрд. долл., – до 4,399 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

В частности, экспорт украинских товаров и услуг в США увеличился на 82,8%, или 897,7 млн. долл., – до 1,982 млрд. долл. Импорт товаров и услуг в Украину увеличился почти вдвое – на 1,2 млрд. долл. – до 2,417 млрд. долл.

Общий товарооборот за 9 месяцев 2008 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года в 2,17 раза, или на 1,956 млрд. долл., – до 3,663 млрд. долл. При этом экспорт товаров в США увеличился в 2 раза, или на 791,9 млн. долл., – до 1,982 млрд. долл., а импорт из США увеличился в 2,25 раза, или на 1,164 млрд. долл., – до 2,094 млрд. долл.

Основное увеличение произошло по таким экспортным товарным группам, как черные металлы – на 526,5 млн. долл. (в 2,2 раза) – 61,2% от общего объема экспорта в США. Продукты неорганической химии выросли на 166,6 млн. долл. (в 3,36 раза), – 15,1% в общей структуре экспорта; изделия из черных металлов – на 98,9 млн. долл. (в 3,9 раза) – 8,5% в общей структуре экспорта; удобрения – на 10,45 млн. долл. (на 25,9%) – 3,2% в общей структуре экспорта; железнодорожные или трамвайные локомотивы – на 5,8 млн. долл. (на 56%).

Отмечая значительное увеличение импортных поставок по всем основным товарным группам, министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН выделил среди них такие: наземные транспортные средства, кроме железнодорожных, – на 332,96 млн. долл. (в 2,8 раза), что составляет 24,6% от общего объема импорта из США; котлы, машины, аппараты и механические устройства – на 204,17 млн. долл. (почти в 2 раза) – 19,7%; энергетические материалы, нефть и продукты ее перегонки – на 218,17 млн. долл. (более чем в 10,75 раза) – 11,5%; мясо и пищевые субпродукты – на 140,95 млн. долл. (в 5 раз) – 8,4%; приборы и аппараты – на 60 млн. долл. (в 2 раза) – 5,6%.

Общий объем взаимной торговли услугами со США за 9 месяцев 2008 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года на 23,8%, или на 141,6 млн. долл., – до 736,7 млн. долл.

Экспорт украинских услуг в США увеличился на 34,3%, или на 105,8 млн. долл., – до 414,1 млн. долл. Импорт американских услуг в Украину увеличился на 12,5%, или на 35,8 млн. долл., – до 322,6 млн. долл. Сальдо торговли услугами осталось позитивным и составило 91,5 млн. долл.

Основными видами украинского экспорта услуг в США были транспортные услуги (36,25%), компьютерные услуги (19,84%), финансовые услуги (19,12%), разные деловые, профессиональные и технические услуги (8,9%), услуги связи (5,42%), роялти и лицензионные услуги (4,65%), путешествия (3,47%).

«Анализ динамики экспорта услуг свидетельствует о стремительном росте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объема роялти и лицензионных услуг – в 7,16 раза, услуг связи – в 2,75 раза, финансовых услуг – почти в 1,69 раза, компьютерных услуг – в 1,58 раза», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Основными видами украинского импорта американских услуг в течение трех кварталов 2008 года были государственные услуги, которые не относятся к другим категориям (29,38%), финансовые услуги (27,73%), транспортные (15,28%), разные деловые, профессиональные и технические услуги (12,29%), роялти и лицензионные услуги (8,22%), компьютерные услуги (1,5%).

В динамике импорта услуг министр выделил стремительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года строительных услуг (в 5,44 раза – 0,63% в общей структуре импорта услуг в США), финансовых услуг (в 1,76 раза), транспортных услуг (в 1,4 раза).

«Украина настроена на последующее наращивание двустороннего потенциала и плодотворное экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами Америки», – отметил Б.ДАНИЛИШИН.