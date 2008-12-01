Дата внесения средств для выкупа допэмиссии ПИБ перенесена

Временный администратор «Проминвенстбанка», заместитель председателя правления Нацбанка Украины Владимир КРОТЮК перенес окончательную дату внесения средств для выкупа дополнительной эмиссии акций банка с 3 на 8 декабря 2008 года.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к банковским кругам.

«Сегодня временный администратор подписал приказ о переносе окончательной даты внесения средств», – сказал собеседник агентства.

Напомним, 11 ноября т.г. Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировала дополнительную эмиссию акций ЗАО «Проминвестбанк» на сумму 900 млн. грн. Решение о допэмиссии принял временный администратор «Проминвестбанка».

Справка УНИАН. 30 сентября Национальный банк Украины принял решение о выделении «Проминвестбанку» (ПИБ) стабилизационного объема средств в виде кредитной линии на общую сумму 5 млрд. грн., из которых банку было выделено только 2 млрд. грн.

7 октября НБУ ввел временную администрацию в «Проминвестбанке», временным администратором был назначен заместитель председателя Нацбанка В.КРОТЮК. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.

30 октября руководитель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что в дестабилизации ситуации в «Проминвестбанке» принимали участие «одна из финансовых промышленных российских групп» и «граждане Украины с депутатским статусом».

3 ноября Национальный банк Украины заявил, что новый стратегический инвестор предъявил права на владение и управление 68% акций ЗАО «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») и фактически стал его основным владельцем.

11 ноября заместитель председателя НБУ В.КРОТЮК, назначенный временным администратором «Проминвестбанка», заявил, что основными бенефициарами, которые владеют контрольным пакетом акций “Проминвестбанка”, станут два физлица – резидента Украины.

Он сообщил, что австрийский холдинг Slav AG приобрел 68% акций «Проминвестбанка», уточнив, что 34% акций банка принадлежат четырем юридическим лицам, входящим в состав холдинга – ООО «Синергия-финанс», ООО «Сигнус», ООО «Приоритет-Буд» и инвестиционной компании «Бровары-Инвест». По его словам, еще 34% акций находятся в управлении физического лица, которое входит в состав правления Slav AG. Конечными бенефициарами Slav AG являются два физлица – резидента Украины.

Он также отметил, что данное предложение о покупке акций "Проминвестбанка" было единственным.

СМИ среди наиболее вероятных покупателей «Проминвестбанка» называли братьев Андрея и Сергея КЛЮЕВЫХ.