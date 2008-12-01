Главное на 1 декабря (вечер)

Официальный курс доллара сегодня перевалил за 7 грн., евро – за 9 грн. Согласно информации официального сайта НБУ, на 2 декабря Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 714.2000 (на 1 декабря – 687.7700)

100 EUR – 900.4634 (на 1 декабря – 875.3249)

10 RUR – 2.5561 (на 1 декабря – 2.4914)

Президент Украины поставил ультиматум НБУ и Кабмину. Виктор ЮЩЕНКО дал руководству Национального банка Украины несколько дней для стабилизации курсовой политики, иначе обещает принять жесткие решения.

Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

Она подчеркнула, что Президент не доволен действиями руководства Национального банка по стабилизации курсовой политики. По его мнению, обесценивание гривни лишь частично объясняется психологическим аспектом в результате ажиотажного спроса на валюту.

Основной причиной курсовой нестабильности В.ЮЩЕНКО считает масштабные валютные спекуляции и операции фиктивного импорта.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от правительства на протяжении 5 дней решить все вопросы с Российской Федерацией по поводу расчетов за газ.

Об этом также заявила Ирина ВАННИКОВА. По ее словам, В.ЮЩЕНКО надеется, что Кабинет Министров на протяжении 5 дней решит все вопросы с расчетами.

Глава государства также надеется, что правительство отчитается о достигнутых результатах перед народом и Президентом.

Правительство увеличит уставные капиталы госбанков. Кабинет Министров Украины принял решение об увеличении уставных капиталов государственных «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка» за счет выпуска государственных облигаций. Это предусмотрено в постановлении Кабмина №1031 от 26 ноября 2008 года, обнародованном на сайте Верховной Рады.

«Министерству финансов для обеспечения выполнения этого постановления осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере 2 млрд. грн. со сроком обращения семь лет и процентной ставкой дохода на уровне 9,5 проц. годовых и скорректировать соответствующие показатели финансирования государственного бюджета», - говорится в сообщении.

Подготовка к Евро-20-12. Сегодня начались строительно-монтажные работы в ходе реконструкции Национального спортивного комплекса "Олимпийский". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

В соответствии с соглашением, генеральный подрядчик реконструкции НСК "Олимпийский" - Акционерное общество Холдинговая компания "Киевгорстрой" - приступила к выполнению первого этапа строительства - монтажа железобетонных конструкций трибун нижнего яруса. На протяжении двух месяцев по всему периметру чаши стадиона будут вестись работы по установке 440 железобетонных свай глубиной 22 метра.

В Украину прибыла миссия Международного валютного фонда во главе с Джейлой ПАЗАРБАЗИОЛУ. Об этом УНИАН сообщили в представительстве МВФ в Украине. При этом в представительстве отметили, что официально миссия начнет свою работу с завтрашнего дня и продлится неделю.

О цели прибытия миссии в обоих учреждениях официально говорить отказываются. По неофициальной информации, миссия проведет мониторинг ситуации в украинской экономике, проанализирует действия, направленные на ликвидацию кризиса, а также будет проведен анализ выполнения Меморандума, подписанного между правительством Украины и МВФ .

Новость о ПИБ. Временный администратор «Проминвенстбанка», заместитель председателя правления Нацбанка Украины Владимир КРОТЮК перенес окончательную дату внесения средств для выкупа дополнительной эмиссии акций банка с 3 на 8 декабря 2008 года.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к банковским кругам. «Сегодня временный администратор подписал приказ о переносе окончательной даты внесения средств», – сказал собеседник агентства.

Объем торговли товарами и услугами между Украиной и США за 9 месяцев 2008 года увеличился по сравнению с 2007 годом на 91,2%, или на 2,098 млрд. долл., – до 4,399 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины.

В частности, экспорт украинских товаров и услуг в США увеличился на 82,8%, или 897,7 млн. долл., – до 1,982 млрд. долл. Импорт товаров и услуг в Украину увеличился почти вдвое – на 1,2 млрд. долл. – до 2,417 млрд. долл.

Общий товарооборот за 9 месяцев 2008 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2007 года в 2,17 раза, или на 1,956 млрд. долл., – до 3,663 млрд. долл. При этом экспорт товаров в США увеличился в 2 раза, или на 791,9 млн. долл., – до 1,982 млрд. долл., а импорт из США увеличился в 2,25 раза, или на 1,164 млрд. долл., – до 2,094 млрд. долл.

Доклад ООН. Мировой экономический рост замедлится в 2009 году до 1,0% с 2,5% в текущем году, поскольку финансовый кризис наступает, и мировая экономика может даже сократиться, если окажется, что пакетов стимулов недостаточно и они применены слишком поздно, говорится в докладе.

В докладе сказано, что экономическая обстановка для развивающихся стран в последнее время резко ухудшилась: "Развитые экономики во второй половине 2008 года вступили в рецессию, и экономический спад распространился на развивающиеся страны и переходные экономики. Широкомасштабные финансовые стимулы, согласованные развитыми странами, не помогут избежать худшего проявления кризиса... они не предотвратят значительный спад мировой экономики в 2009 году".

ООН призвала к более строгому регулированию институтов финансового рынка, обеспечению адекватной международной ликвидности, реформированию международной резервной системы и улучшению управления мировой экономикой, чтобы избежать повторения кризиса.

В докладе говорится, что отток капитала из развивающихся стран в развитые по прежнему будет выше, чем приток, и государственные инвестиционные фонды развивающихся рынков вырастут к концу 2008 года до 4 триллионов долларов.