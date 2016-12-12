Прогнозы S&P для Украины: экономика вырастет по итогам года на 1%, инфляция - 14%, курс гривни - 25,6 за доллар

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1% при показателе инфляции 14% и среднегодовом курсе гривни на уровне 25,6 грн за доллар.

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Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

В дальнейшем агентство прогнозирует улучшение макроэкономической ситуации в Украине и закрепление экономического роста на уровне 2,3-2,9% к 2019 году при снижении инфляции до 9,5-7% к 2019 году. Курс гривни прогнозируется на уровне 27,2 грн за доллар к 2019 году.

«Мы отмечаем возобновление экономического роста в последние два квартала и прогнозируем увеличение реального ВВП на уровне 1% по итогам 2016 года, несмотря на слабые показатели экспорта, риски в сфере национальной безопасности, необходимость проведения взвешенной фискальной политики, - говорится в сообщении. - Мы ожидаем дальнейшего роста экономики до среднегодовых показателей 2,3% в 2017-2019 годах».

Ранее S&P Global Ratings подтвердило суверенный рейтинг Украины на уровне «В-\В» со стабильным прогнозом.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины также рассчитывает на показатель роста ВВП по итогам года на уровне порядка 1% и 3% в 2017 году. Инфляция в 2017 году по расчетам правительства составит порядка 8,1%, курс гривни 27,2 грн за доллар.