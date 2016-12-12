Рост минимальной зарплаты будет стимулировать внутреннее потребление - Гройсман

Рост минимальной заработной платы до 3200 грн с 1 января 2017 года, предусмотренный принятым Верховной Радой законом Украины и проектом государственного бюджета на 2017 год, не принесет негативных последствий для экономики, но станет стимулом роста внутреннего потребления.

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Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Хотел бы подчеркнуть: каждый работающий человек будет получать не менее 3200 грн. Мы очень взвешенно подходили к такому повышению, оно не приведет к негативу. Оно будет стимулировать внутреннее потребление, - сказал Гройсман. - Даже Нацбанк заявил, что рост минимальной зарплаты повысит рост экономики. И меня удивляет позиция некоторых политиканов, которые изначально говорили, что это они якобы заставили правительство поднять зарплаты, а теперь за это же решение нас критикуют.

"Это политиканы, которые исповедуют принцип «чем хуже, тем лучше» - для них и для их политических рейтингов. Но такая антигосударственная позиция не должна получать поддержку граждан. Для нас важно - развивать экономику, поддерживать инвестиции, бизнес, и чтобы труд граждан был оплачен должным образом", - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 6 декабря приняла за основу и в целом разработанный Кабинетом министров закон, позволяющий повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тыс. грн. Такое повышение уже заложено в проекте государственного бюджета на 2017 год, подготовленного ко второму чтению в Верховной Раде.

По оценкам НБУ, рост минимальной зарплаты может добавить 0,5% к запланированному росту ВВП в Украине в 2017 году. Правительство рассчитывает достичь прироста экономики в следующем году на уровне 3%.