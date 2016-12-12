Валютные качели продолжаются: гривня опустилась до 26,21 за доллар
13:02, 12 декабря 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7139/27,8557 грн/евро/
Иллюстрация REUTERS
В понедельник, 12 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,16/26,21 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7139/27,8557 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4061/0,4071 грн/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,1671 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 146 сделок на сумму 63,64 млн долл.
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