S&P спрогнозировало, когда Украина получит четвертый кредитный транш МВФ

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ожидает, что Украина сможет получить четвертый по счету кредитный транш от ключевого кредитора страны - Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF в первой половине 2017 года. Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

«С начала прошлого года МВФ перечислил более 7,6 млрд долл. в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования в размере 17,5 млрд долл., - напомнили в агентстве. - Наши рейтинги отражают допущение, что правительство продолжит выполнение условий программы МВФ и будет поддерживать отношения с партнерами. Следующий транш МВФ, а также связанные с ним средства внешних организаций - доноров, скорее всего, поступят в первой половине 2017 года».

Как сообщал УНИАН, Украина возобновила сотрудничество с МВФ по четырехлетней программе расширенного финансирования (EFF) объемом 17,5 млрд долл. в сентябре текущего года - после более чем годичного перерыва. По этой программе наша страна получила три кредитных транша общим объемом 7,62 млрд долл.

18 ноября МВФ обнародовал заявление по итогам работы последней миссии в Украине, согласно которому принятие правительственного проекта государственного бюджета Украины на 2017 год, сформированного с учетом ориентиров реформ, одобренных Фондом, является одним из условий успешного завершения третьего пересмотра программы. Кроме того, МВФ ожидает сохранения в Украине финансовой стабильности и продолжения мер, направленных на борьбу с коррупцией.

В Министерстве финансов Украины рассчитывали, что МВФ сможет обсудить вопрос реформ в Украине до конца года.

В то же время в Фонде пока не определились с датой заседания по Украине и не исключает, что обсуждение программы реформ и, как следствие, принятие решения о выделении нашей стране четвертого кредитного транша в размере 1,3 млрд долл. может состояться уже в новом году.