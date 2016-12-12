Нацбанк начал публиковать ежедневный анализ ликвидности банковской системы

Национальный банк начинал публикацию ежедневного анализа ликвидности банковской системы.

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Согласно сообщению на сайте регулятора, новый ежедневный информационный продукт предоставит участникам рынка оперативную информацию о состоянии ликвидности банковской системы и факторы, определяющие ее изменение.

«Понимание влияния основных факторов на ликвидность банковской системы позволит каждому участнику рынка более рассудительно осуществлять прогнозирование и управление собственной ликвидностью. Участники рынка получат объективные ориентиры для планирования своих операций на межбанковском кредитном рынке и определения оптимальных потребностей для участия в регулирующих операциях Национального банка», - говорится в сообщении.

В частности, участники рынка получат оперативную информацию о состоянии на начало дня корсчетов банков - общего объема средств на корреспондентских и транзитных счетах банков, открытых в Национальном банке.

Также будут представлены факторы, обусловливающие изменение корсчетов по сравнению с предыдущим днем. В частности, для целей монетарного анализа указанные факторы условно разделены на «монетарные операции НБУ» и «автономные факторы».

Как сообщал УНИАН, платежеспособные банки в третьем квартале 2016 года уменьшили задолженность перед Национальным банком Украины по кредитам рефинансирования на 13%, или на 4,2 млрд грн.

С середины 2015 года НБУ использует исключительно монетарные инструменты поддержки ликвидности банков, сроки погашения которых не превышают 3 месяцев. Банки получают кредиты рефинансирования в результате тендеров по поддержанию ликвидности банков. Все банки, которые подают заявки на такой тендер и предоставляют высоколиквидные залоги (ОВГЗ, депозитные сертификаты, средства в иностранной валюте), получают кредит автоматически.