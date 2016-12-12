S&P позитивно оценило отзыв лицензий у 80 украинских банков

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отмечает улучшение ситуации в банковском секторе Украины, однако не ожидает быстрого восстановления этой сферы в связи с сохраняющимися высокими кредитными рисками.

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

«Мы позитивно оцениваем отзыв лицензий у 80 банков в связи с недостаточной прозрачностью структуры собственности. Наиболее негативное влияние на банковский сектор оказывает высокий уровень проблемных кредитов», - отметили в агентстве.

При этом в S&P подчеркнули важность продолжения программ рекапитализации крупнейших банков и проведения стресс-тестирования, а также сохранения тенденции роста депозитов в национальной валюте.

Справка УНИАН. В ходе очистки банковской системы Украины Нацбанк с начала 2014 года признал неплатежеспособными свыше 80 финучреждений, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов физлиц. За этот период фонд выплатил вкладчикам банков порядка 80 млрд грн возмещения.

По состоянию на 1 октября Фонд гарантирования подал правоохранителям 3299 заявлений относительно неправомерных действий в неплатежеспособных банках на общую сумму 262,3 млрд грн, в том числе 435 заявлений на 192,2 млрд грн - в отношении владельцев и топ-менеджеров финучреждений.