Агентство S&P спрогнозировало курс гривни на три года

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует среднегодовой курс гривни в этом году на уровне 25,6 грн за доллар.

Об этом говорится в сообщении агентства, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, курс гривни на конец 2017 года ожидается на уровне 26,5 грн за доллар.

В 2018 и 2019 годах S&P прогнозирует курс гривни на уровне 27 и 27,2 грн за доллар соответственно.

Напомним, сегодня, 12 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,16/26,21 грн/долл.

В проект госбюджета на 2017 год заложен курс гривни на уровне 27,2 грн за доллар.

Как сообщал УНИАН, S&P Global Ratings прогнозирует рост экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1% при показателе инфляции 14%.

В дальнейшем агентство прогнозирует улучшение макроэкономической ситуации в Украине и закрепление экономического роста на уровне 2,3-2,9% к 2019 году при снижении инфляции до 9,5-7% к 2019 году.

Справка УНИАН. Официальный обменный курс гривни к доллару США по итогам ноября девальвировал на 0,6%.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США, зафиксированный в феврале 2015 года, составляет 30,01 грн/долл.