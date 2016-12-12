Fitch: экономика Украины в 2017 году вырастет на 2,5%

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины в 2017 году на уровне 2,5% и прогноз роста по итогам текущего года на уровне 1,1%. Об этом говорится в обзоре агентства.

«Мы прогнозируем рост на 2,5% в 2017 году и на 3% в 2018 году с 1,1% в 2016 году при сокращении показателя инфляции и снижающейся зависимости от внешнего финансирования», - говорится в сообщении агентства.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало рост экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1% при показателе инфляции 14% и среднегодовом курсе гривни на уровне 25,6 грн за доллар.

В дальнейшем агентство прогнозирует улучшение макроэкономической ситуации в Украине и закрепление экономического роста на уровне 2,3%-2,9% к 2019 году при снижении инфляции до 9,5-7% к 2019 году.

Курс гривни прогнозируется на уровне 27,2 грн за доллар к 2019 году. Кабинет министров Украины также рассчитывает на показатель роста ВВП по итогам года на уровне порядка 1% и 3% в 2017 году. Инфляция в 2017 году, по расчетам правительства, составит порядка 8,1%, курс гривни - 27,2 грн за доллар.

В ноябре-декабре Fitch и S&P Global Ratings повысили суверенные рейтинги Украины до "В-\В" со стабильными прогнозами.