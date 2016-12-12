Девальвация гривни в следующем году нивелирует запланированный правительством рост – Скоцик

Такой прогноз дал экономист, лидер Аграрной партии Виталий Скоцик в эфире телеканала NewsOne 9 декабря, комментируя бюджетный процесс. Он подчеркнул, что номинальные показатели бюджета трудно назвать оптимистичными, поскольку стабильность гривны вызывает большие сомнения.

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«Когда говорят, что экономика в этом году выросла на 1 процент в гривне, давайте сравним, какой курс валют сейчас и каким он был в начале года. Девальвация за этот период составила 20%. Официальная инфляция - 12,5%. То есть когда декларируется рост на 1% в национальной валюте, в реальном измерении, в котором оценивается состояние экономики в мире, получается падение на 15-17 процентов», - подчеркнул Виталий Скоцик.

Он добавил, что власть обещает в следующем году рост на 2%, опять же в национальной валюте. Но курс гривны вряд ли будет стабильным, поэтому эти номинальные цифры не являются реальным показателем.

«В следующем году тенденция падения валового внутреннего продукта сохранится. Наш ВВП в 2013 году составил 163 млрд долларов, на конец 2015 года – уменьшился до 83 млрд, сейчас имеем 75-76 млрд долларов. В следующем году при инфляции в 8%, на которую ориентируется правительство, будет 69-71 млрд долларов», - отметил Виталий Скоцик.

Такая ситуация в экономике, по его мнению, ставит под сомнение выплату повышенной минимальной зарплаты, которую недавно подняли до 3200 грн.

«Производителям не создано стимулов для развития, а значит бюджет будет недополучать средства. Если экономика страны падает, то откуда платить повышенные зарплаты? Учтите, что со всеми налогами 3200 грн. превращаются в 5400 грн. В частности, такие суммы будут проблемой для местного самоуправления. Главы сельсоветов должны где их искать в условиях, когда им не дано возможностей формировать свой бюджет, оставлять налоги в общинах и использовать их на свое развитие. Вероятно людей будут просто переводить на полставки», - добавил лидер Аграрной партии.

Напомним, недавно Аграрная партия и профильные аграрные ассоциации обратились к высшему руководству государства с требованием прекратить разрушительную налоговую и бюджетную политику, которая приводит к падению экономики, росту цен и обнищанию людей. Аграрии, в частности, добиваются встречи с президентом Украины, чтобы обсудить пути выхода из кризиса.