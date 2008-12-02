Частный сектор с долларовыми инвестициями ожидают дефолты – эксперт

Частный сектор, который получает доходы в гривне, а долговые обязательства несет в иностранной валюте, при падающей гривне ожидает волна дефолтов.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал старший аналитик инвестиционной группы «Сократ» Сергей НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

По его словам, суть проблемы состоит в том, что в течение последних трех лет Украина активно привлекала иностранное финансирование, в результате чего в частном секторе накопился существенный долг в иностранной валюте. «Вероятно, девальвация гривни положительно отразится на торговом балансе страны и на финансовом состоянии экспортеров. Вероятно, крупные банки в надежде на накопленные валютные средства и поддержку НБУ также смогут выстоять девальвацию гривни. Однако украинцы, получавшие кредиты по курсу 5,05, сейчас вынуждены обслуживать их по курсу 7,45, что почти на 50% больше», – отметил С.НЕВМЕРЖИЦКИЙ.

По его словам, эту ситуацию усугубляет и общеэкономический спад в стране, падение корпоративных доходов, снижение зарплат и рост безработицы. Замороженной проблемой остаются и срочные депозиты в гривне. По мнению аналитика, в случае отмены НБУ моратория на снятие депозитов многие из этих денег пойдут на покупку валюты, что вновь ослабит гривню.