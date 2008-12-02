В России готовы помогать заемщикам, потерявшим работу

Правительство России готово предоставить помощь в выплате кредитов людям, потерявшим работу. Из-за колебаний курса стоимость долларовых кредитов в России с начала года повысилась на 30%, пишет газета «Дело».

Согласно предложению директора «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» Александра Семеняка, безработным заемщикам будет предоставлен временный бюджетный заем для выплаты кредита. Субсидия будет возвратной — после того как человек найдет работу, он должен начать выплачивать долг государству. Для снижения рисков невозврата государство планирует применить практику вторичного залога квартиры. Средства неплатежеспособным заемщикам будут выделяться по тем же каналам, что и пособие по безработице. Однако данная инициатива правительства России не нашла поддержки у руководства банков. Председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что помогать гражданам за счет бюджета неправильно. Он предложил предоставлять заемщикам отсрочки по кредитным выплатам на определенный срок до одного года. Также многие российские банки предлагают заемщикам перевести взятые в долларах кредиты в рублевые.

Правительства стран западной Европы и США, куда финансовый кризис пришел раньше, уже разработали ряд мер для поддержки заемщиков. В США уже 2 месяца действует трехлетняя программа «Надежда для домовладельцев». Согласно ей, если банк согласится переоформить ипотечный кредит на более доступных для заемщика условиях (на 30-40 лет с фиксированной ставкой и меньшими платежами), то финучреждение получит госгарантию по этому займу. Это означает, что государство оплатит задолженность, если заемщик не сможет вносить платежи. Кроме того, некоторые американские банки, а также ипотечные агентства Fanny Mae и Freddie Mac предложили своим заемщикам программу снижения ставок и увеличения срока кредита.

Правительство Британии договорилось с банками о введении отсрочки платежей до двух месяцев для граждан всех категорий. Кроме того, три четверти крупнейших ипотечных кредиторов страны уменьшили свои процентные ставки по уже выданным займам. Так, Halifax снизил стоимость своего кредита на 0,95% — до 89% годовых. Lloyds TSB сократил свои ставки на 0,5% — до 4,9% пункта, Britannia и Abbey опустили ставки на 0,20% и 0,25% — до 5,44% и 5,54% годовых соответственно.

В ряде стран (Германия, Италия, Израиль) социальным категориям заемщиков государство субсидирует процентные ставки по ипотечным кредитам, также предусматриваются налоговые льготы в случае приобретения жилья. В Испании недавно принят план помощи семьям, которые в связи с финансовым кризисом испытывают затруднения при выплате ипотечных кредитов. Он предусматривает двухлетнюю отсрочку на выплату кредитов для лиц, потерявших работу в связи с сокращением, и целый ряд мер, направленных на поддержку этой категории лиц.

Правительством Казахстана разработана новая ипотечная программа, предусматривающая для заемщиков, добросовестно исполнявших свои обязательства по обслуживанию кредитов, снижение ставки с 12,5% до 10,5% годовых.