Евросоюз выделил дополнительные 4 миллиона евро на гумпомощь для Донбасса

Еврокомиссия выделила 4 миллиона евро дополнительной немедленной помощи, реагируя на срочные гуманитарные потребности на востоке Украины. Следовательно, объем гуманитарной помощи, которую ЕС предоставил в 2016 году в ответ на кризис, достиг 26,4 миллионов евро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Представительства ЕС в Украине.

"Гуманитарные аспекты кризиса на востоке Украины остаются приоритетным вопросом нашей программы действий", - заявил европейский комиссар по гуманитарной помощи и реагированию на кризисные ситуации Христос Стиліанідес.

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По его словам, эти средства должны помочь тысячам людей.

"Эти дополнительные средства помогут тысячам людей, нуждающихся в срочной помощи, достойно прожить холодные месяцы года", - добавил он.

Напомним, заместитель директора Бюро Государственного департамента США по делам народонаселения, беженцев и миграции Нэнси Джексон заявила, что ее страна решиладополнительно выделить 28 млн долл. на гуманитарную помощь Украине.

По ее словам, "эта финансовая помощь поможет сотням тысяч уязвимых людей, и это (также) включает более чем 11 миллионов долларов от Госдепартамента США для поддержания деятельности международных организаций, которые оказывают очень необходимы медикаменты, одеяла, продукты питания и средства гигиены".