Проект госбюджета-2009 будет самым сложным

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает, что проект государственного бюджета на 2009 год будет самым сложным документом за всю историю независимости государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая вчера в программе «Свобода слова» на ІСТV.

По словам Президента, декабрь текущего года он планирует посвятить поиску союзников в парламенте для реализации ряда ключевых заданий. И первое заключается в принятии бюджета, построенного на реальных показателях, сказал глава государства.

Он подчеркнул, что в этом документе необходимо заложить ресурс для развития экономики.

Также он высказался за необходимость внедрения более адресной социальной политики. По его словам, власть на всех уровнях должна знать, где живет бедный человек, и адресно ему помогать.

Также важным вопросом является дополнения к антикризисному пакету законов. В частности, по его словам, речь идет о необходимости внесения изменений в два десятка законов.

Президент также отметил важность изменения налоговой политики. «Было бы очень хорошо, если бы мы, в конце концов, в 2009 году реформировали фискальную политику», - сказал он.

Президент заметил, что эта сфера долгие годы в Украине не реформировалась, и превратила украинскую экономику в неконкурентоспособную из-за высоких налогов.

Он отметил важность уменьшения налогового давления, особенно в условиях кризиса.

«Все, что дает возможность подогреть национальную экономику, используется в Евросоюзе», - сказал он, заметив, что это должно делаться и в Украине.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил важность проведения и других реформ для улучшения экономической ситуации, в том числе и в сфере продажи газа для населения.

При этом Президент подчеркнул, что для соответствующих реформ власти необходима политическая воля и отказ от популизма.