Минэкономразвития прогнозирует инфляцию по итогам года на уровне 13-13,6%

Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует показатель инфляции по итогам года (декабрь к декабрю) на уровне 13,1-13,6% из-за умеренного роста цен, обусловленного сезонным ростом спроса, незначительным напряжением на валютном рынке и повышением волатильности цен на мировых сырьевых рынках.

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Об этом говорится в отчете Минэкономразвития.

«Риском усиления инфляции в ближайшие месяцы станет ухудшение ожиданий общества, а также рост роли инфляции расходов, связанных с ростом цен на энергоносители. Это вынудит товаропроизводителей заложить этот риск в конечную цену товаров», - отмечают в Минэкономразвития.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году правительство ожидает снизить инфляцию до однозначного показателя в 8,1%.

Ключевые рейтинговые агентства прогнозируют показатель инфляции в Украине по итогам 2016 года на уровне 14%, в 2017-2018 годах - на уровне 8-9,5%.