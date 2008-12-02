Дж.Буш извинился за кризис

Президент США Джордж Буш выразил сожаление, что мировой финансовый кризис стоил рабочих мест многим людям и привел к сокращению пенсионных счетов. "Я приношу извинения за то, что это происходит", - заявил Дж.Буш в эфире телеканала ABC, сообщает РБК.

Он добавил, что поддержит большее, чем есть сейчас, государственное вмешательство в американскую экономику, чтобы ослабить рецессию, передает Associated Press.

Президент США также отметил, что чувствует ответственность за экономический спад, поскольку он происходит на его глазах. "Я считаю, что когда будет написана история этого периода, люди поймут, что большинство решений, которые были сделаны на Уолл-стрит, принимались еще за десятилетие или больше до того момента, когда я стал президентом", - подчеркнул Дж.Буш.

Напомним, кризис разразился в системе высокорисковых ипотечных кредитов категории subprime. В течение нескольких лет объемы выдачи этих кредитов в США непрерывно росли, а требования к заемщикам снижались. В начале 2007г. начался обвал на ипотечном рынке, число дефолтов и просрочек по кредитам subprime резко возросло. Параллельно шла коррекция на рынке недвижимости, до сих пор цены на жилье во многих штатах Америки не достигли дна.

Летом 2007 г. ипотечный кризис перекинулся на финансовые рынки. Выяснилось, что на балансах ведущих банков находится значительное число сложных долговых инструментов, производных от ипотеки. Эти активы стали практически неликвидными, оказалось невозможным оценить их справедливую стоимость. Масштабные списания по ипотечным активам привели к дефициту ликвидности в мировой финансовой системе, банки стали неохотно перекредитовывать друг друга.

С начала финансового кризиса в 2007 г. убытки и списания финансовых компаний по всему миру составили почти 1 трлн долл. Кризис уже привел к рецессии экономик Евросоюза и Японии.

Между тем кризис продолжает развиваться. Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), общемировые потери финансовых учреждений и банков увеличатся до 1,4 трлн долл. Это связано с тем, что кризис охватил новые рынки: он перекинулся с высокорисковой ипотеки на обычную, оттуда - на потребительские кредиты, коммерческую недвижимость и корпоративный сектор.

В октябре 2008 г. администрация США выделила 700 млрд долл. на поддержку финансового сектора. ФРС США за период с сентября 2007г. по октябрь 2008г. снизила базовую учетную ставку с 5,25% до 1% годовых.

Между тем об очередном понижении учетной ставки можно говорить с уверенностью. Такое заявление сделал накануне глава ФРС США Бен Бернанке.