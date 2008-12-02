В России заявки поданы на 78 млрд долл рефинансирования

Российские банки и компании подали во Внешэкономбанк заявки на 78 млрд долл для рефинансирования внешней задолженности. Об этом на брифинге в понедельник заявил председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев.

По его словам, на 9,8 млрд долл заявки удовлетворены, и из них 7,5 млрд долл уже переведено банкам и компаниям для рефинансирования долга. "В ближайшее время ожидаем перевода средств по ряду сделок, по которым приняты положительные решения", - сказал В.Дмитриев.

Он отметил, что банки подали заявок на рефинансирование долга за счет средств, выделяемых Банком России через ВЭБ на 28 млрд долл, а компании – на 50 млрд долл.

По его словам, заявки подали 28 банков и 50 компаний.

В.Дмитриев сообщил, что заявки поступили также от естественных монополий, но по ним, а также по крупным госкомпаниям решения будут приниматься в контексте реализации ими своих инвестпрограмм. Эти программы будут инвентаризироваться. "Решения по рефинансированию должны исходить из необходимости реализации инвестиционных программ компании в рамках тех решений, которые будут приняты правительством", - сказал В.Дмитриев.

Глава ВЭБа добавил, что несколько заявок было отклонено по причине формального несоответствия предъявляемым требованиям, например, если компания заимствовала средства у российских дочек иностранных банков или занимала средства без обеспечения либо под обеспечение активами, утрата которых не связана с экономической безопасностью и не несет угрозы утраты стратегических активов РФ.