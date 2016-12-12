НБУ будет передавать свои запасы наличности на хранение банкам

Национальный банк Украины разработал порядок передачи своих запасов наличности в уполномоченные банки, сообщается на сайте регулятора.

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Как отмечается в сообщении со ссылкой на постановление №408, к хранению запасов наличности НБУ будут привлекаться банки, получившие статус уполномоченных в результате прохождения соответствующего отбора по критериям регулятора.

На основании договора с НБУ эти банки смогут хранить запасы наличности и с разрешения регулятора подкреплять собственную операционную кассу из этих запасов для кассового обслуживания клиентов и других банков.

Также сообщается, что порядок передачи запасов наличности НБУ на хранение банкам разработан в рамках Концепции организации наличного обращения в Украине, утвержденной Нацбанком в сентябре 2016 года, которая предусматривает переход от частично контролируемой модели организации наличного обращения, действующей в Украине, к делегированной модели.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины представил банковскому сообществу новую концепцию организации наличного обращения, в основе которой передача части функций регулятора в регионах другим участникам рынка - банкам и компаниям Cash-in-Transit (СІТ-компаниям).

Новая модель, используемая в таких странах, как Великобритания, Бразилия, Голландия, Финляндия и Швеция, позволит снизить расходы на наличный оборот, развить конкурентный рынок инкассаторских услуг и снизить долю наличного обращения в пользу безналичного.

По оценкам НБУ, в 2015 году доля регулятора в общем объеме операций банков по обеспечению наличными составляла всего 28%, тогда как остальные 72% приходились на межбанковский рынок, где Нацбанк не участвует.

В начале декабря Нацбанк сообщил о выдаче первой лицензии на предоставление банкам услуг по инкассации небанковскому учреждению - компании «СІТ Секьюрити». Также регулятор рассматривает пакеты документов еще двух СІТ-компаний.