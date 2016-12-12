Нацбанк снова опустил официальную гривню ниже 26 за доллар

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 13 декабря установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2617.1129 (12 декабря – 2587.9355)

100 EUR – 2773.0928 (12 декабря – 2732.6011)

10 RUR – 4.2499 (12 декабря – 4.0882)

В понедельник, 12 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,10/26,15 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,7155/27,7766 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4059/0,4069 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1711 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 552 сделки на сумму 281,3 млн долл.