Цены на золото снизились

Цена на золото 1 декабря упала на фоне обвала на рынке нефти и укрепления курса американского доллара, сообщает k2kapital.com со ссылкой на MarketWatch.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота подешевели на 42,20 долл. до 776,80 долл. за тройскую унцию.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 8% на отметке 9,38 долл. за тройскую унцию. Январский контракт на поставку платины подешевел на 72,40 долл. до 809,90 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия закрылся снижением на 18,60 долл. на отметке 175,65 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 0,02 долл. на отметке 1,63 долл. за фунт.