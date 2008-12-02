Премьер Польши отказывается увеличивать расходы

Премьер-министр Польши Дональд Туск (Donald Tusk) заявил, что страна не планирует увеличивать расходы в попытке предотвратить грозящий ей экономический спад, сообщает Financial Times.

"Когда я общаюсь с европейскими политиками, которые отважно рассказывают мне, сколько денег они закачают в экономику, я задаю вопрос - где у вас деньги для этого?" - сказал Туск в интервью Financial Times, передает k2kapital.

"Мы говорим это не потому, что у нас нет гигантских сумм, - добавил он. - Я не считаю займы огромных масштабов хорошим способом урегулирования кризиса".

30 ноября Польша представила программу размером 91 млрд. злотых (24,1 млрд. евро) по стабилизации экономики, однако она практически не включает в себя дополнительных затрат. Ее центральными пунктами являются выделение 60 млрд. злотых на восстановление межбанковского рынка и ряд более мелких мер, облегчающих Польше доступ к фондам Европейского союза.

"Результаты кризиса не особенно заметны в Польше, - заявил Туск. - Если есть негативные моменты, то они связаны в основном с тем, что дела у наших соседей не всегда идут хорошо".

Правительство снизило свой прогноз роста польской экономики в 2009 году с 4,8% до 3,7%. Однако некоторым правительственным чиновникам и этот прогноз представляется оптимистичным. По оценкам управляющего Центробанка Польши Славомира Скржипека (Slawomir Skrzypek) темпы экономического роста в будущем году снизятся до 2,8%.

Замедление темпов роста будет означать уменьшение поступлений в бюджет на 1,7 млрд. злотых, однако министр финансов Яцек Ростовски (Jacek Rostowski) дал понять, что намерен удержать дефицит бюджета на нынешнем уровне в 18,2 млрд. злотых.

"Я не вижу смысла в увеличении дефицита, так как потом обнаружится, что эти деньги съедают растущие платежи по обслуживанию долгов", - заявил он.

Напомним, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель также заявила, что правительство не будет снижать налогов, по крайней мере до предстоящих в будущем сентябре выборов, сообщает k2kapital.

Выступая на конференции правящей Христианско-демократической партии, Меркель высказала сомнения в том, что снижение налогов может помочь справиться с рецессией. Она заявила, что Германия не станет вступать в "бессмысленное" соревнование с другими странами, которые тратят миллиарды евро на борьбу с кризисом. "Я не стану действовать лишь ради самого действия", заявила она.

Политические оппоненты Меркель и лидеры немецкой промышленности считают, что в Германии следует принять план стимулирования экономики, включающий существенные сокращения налогов, как это уже сделано в США, Великобритании и Франции.

Однако канцлер заявила, что немецкие потребители потратили бы деньги, сэкономленные на налогах, на сбережения, а не на покупки.

Правительство уже выделило 480 млрд. евро на спасение немецких банков, пострадавших от кредитного кризиса.

Данные, опубликованные в ноябре, подтвердили, что Германия формально вступила в рецессию. Ее экономика сокращалась два квартала подряд.