Бернанке: дальнейшее снижение ставок ”вероятно”

Председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке (Ben Bernanke) 1 декабря призвал к решительным действиям по защите американской экономики и заявил, что ФРС готова напрямую покупать ценные бумаги и поддерживать рынки, в то время как учетные ставки приближаются к нулю, сообщает Reuters.

"Экономическая политика нашей страны должна быть направлена на риски для финансовой стабильности и роста экономики, с которыми мы столкнулись", - сказал Бернанке, выступивший в Торговой палате Остина (Техас), передает сообщает k2kapital.

Новый президент США Барак Обама (Barack Obama) планирует представить пакет финансово-бюджетных мер, направленных на поддержку экономического роста, после вступления в должность 20 января, однако он не сообщает подробностей этого плана и говорит, что он еще в работе.

Бернанке заявил, что дальнейшее снижение учетных ставок ниже нынешнего уровня ставки ФРС по основным фондам, находящейся на уровне 1%, "конечно, вероятно", но дал понять, что ФРС использует также нетрадиционные методы помощи экономическому росту.

"Хотя традиционная политика учетных ставок ограничена тем, что номинальные учетные ставки не могут опуститься ниже нуля, вторая стрела в колчане ФРС, предоставление ликвидности, остается эффективной", - сказал он.

Бернанке заявил, что ФРС, возможно, будет напрямую покупать долгосрочные ценные бумаги, эмитированные министерством финансов США и структурами, пользующимися государственной поддержкой, чтобы влиять на доходность и стимулировать спрос. Он добавил, что ФРС может принять и более широкие меры.

"Федеральная резервная система может поддерживать ликвидность не только финансовых учреждений, но и непосредственно финансовых рынков, как мы недавно сделали в отношении рынка коммерческих ценных бумаг", - сказал он.

По мнению большинства наблюдателей, ФРС снизит учетные ставки по основным фондам на половину процентного пункта, до 0,50%, на ближайшем заседании, назначенном на 15-16 декабря.

Несмотря на меры принятые ФРС, Бернанке предупредил, что не следует ожидать быстрого выздоровления экономики.

"О вероятной продолжительности финансового кризиса трудно судить, и вследствие этого неопределенность по поводу экономических перспектив нетипично велика. Но даже если функционирование финансовых рынков продолжит улучшаться, экономика в целом останется слабой в течение некоторого времени", - сказал он.