Дефицит бюджета США за год вырос вдвое

Дефицит государственного бюджета США в ноябре 2016 года достиг 136,651 миллиарда долларов, увеличившись более чем в 2 раза по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года (64,549 миллиарда долларов), сообщает Росбалт со ссылкой на отчет Министерства финансов страны.

"Доходы бюджета сократились за отчетный период на 2,5% до 199,875 миллиарда долларов. В то же время расходы возросли на 24,9% до 336,526 миллиарда долларов, - в основном за счет повышения затрат в сфере медицинского страхования (программа Medicare)", - говорится в сообщении.

Впрочем, за первые 2 месяца 2017 финансового года, начавшегося 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США сократилось на 10,1% и составило 180,843 миллиарда долларов по сравнению с 201,107 миллиарда долларов за аналогичный период годом ранее.

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Объем поступлений в бюджет с начала текущего финансового года увеличился на 1,3% и составил 421,567 миллиарда долларов, при этом расходы уменьшились на 2,4% до 602,410 миллиарда долларов.

Бюджетное управление Конгресса США прогнозирует рост дефицита в 2017 фингоду до 594 миллиарда долларов.

По итогам 2016 финансового года, который завершился 30 сентября, дефицит госбюджета США увеличился впервые за 5 лет - на 34% до 587,326 миллиарда долларов. Таким образом, дефицит вырос до 3,2% ВВП против 2,5% ВВП в предшествующий год. Рост данного показателя зафиксирован впервые с 2009 года.