В еврозоне будут стимулировать экономику

Министры финансов еврозоны поддержали предложения Еврокомиссии о стимулировании экономики, не договорившись об объемах.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом поздно вечером 1 декабря после заседания еврогруппы сообщил ее председатель, премьер-министр, министр финансов Люксембурга Жан-Клод ЮНКЕР (Jean-Claude JUNCKER).

«Я бы не обращал особого внимания на цифры, что важно – то, что все согласились с основными направлениями, предложенными комиссией», - сказал он.

«Все согласились, что нам нужен четкий фискальный ответ», - добавил Жан-Клод ЮНКЕР.

Премьер Люксембурга отметил, что окончательно стоимость государственной поддержки, которая, по убеждению министров финансов еврозоны, должна в первую очередь быть направлена на государственные инвестиции, станет известна после обнародования странами-членами ЕС своих планов.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября Еврокомиссия предложила израсходовать 200 млрд. евро на поддержку экономики в условиях кризиса.

Большая часть этих средств – 170 млрд. евро – должна быть выделена из бюджетов стран-членов ЕС, остальные 30 млрд. - из бюджета ЕС и за счет Европейского инвестиционного банка. Общая стоимость проекта составляет 1,5% годового ВВП стран-членов ЕС.

По убеждению Еврокомиссии, государственные деньги должны пойти на поддержку экологических инициатив, кредиты промышленности.