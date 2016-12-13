В НБУ сообщили, сколько Кабмин намерен выделить на докапитализацию госбанков

Правительство Украины в 2017 году направит на увеличение уставных капиталов государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка", а также на поддержку финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц менее 1% ВВП.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном на сайте Национального банка Украины.

"Ожидается, что на протяжении 2017 года на увеличение уставного капитала "Укрэксимбанка" и "Ощадбанка", а также поддержку ФГВФЛ будет направлена сумма, эквивалентная менее 1% ВВП", - говорится в отчете.

Регулятор отметил, что в дальнейшем работа госбанков должна стать прибыльной, а их кредитная политика - взвешенной. Это позволит избежать чрезмерных отчислений в резервы и дополнительных вливаний капитала.

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НБУ отметил, что выход экономики Украины из кризиса позволит в следующем году полностью завершить расчистку банковского сектора.

Как сообщал УНИАН, в процессе очистки банковской системы Национальный банк Украины за 2014-2015 годы признал неплатежеспособными 63 банка, которые переданы в управление Фонда гарантирования вкладов. С начала этого года НБУ решил вывести с рынка еще 17 финучреждений.

Балансовая стоимость активов неплатежеспособных банков в управлении Фонда гарантирования вкладов составляет порядка 440 миллиардов гривень. Фонд планирует выручить от продажи активов этих банков в текущем году 7,5 миллиарда гривень.