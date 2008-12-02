На межбанке доллар открылся 7,245/7,435 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,2450/7,4350 грн., цены на российскую валюту составили 0,2510/0,2620 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,1200/9,3650 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова упали - 1,2591/1,2593 долл. США (понедельник - 1,2675/1,2677).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.