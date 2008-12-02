Нацбанк готов завтра провести валютную интервенцию через аукцион

Национальный банк Украины (НБУ) заявляет, что готов завтра осуществить валютную интервенцию по продаже долларов США путем проведения аукциона, говорится в телеграмме НБУ № 13-117/5554-16853 от 2 декабря.

При этом в телеграмме указывается, что банки, которые планируют принять участие в аукционе, должны до конца сегодняшнего дня перечислить 100% денежного обеспечения в гривне на счет НБУ.

Заявки будут приниматься до 14.00 завтрашнего дня. Минимальный объем заявки - 100 тыс. долл.

Напомним, НБУ 19 ноября впервые провел валютную интервенцию на межбанковском валютном рынке по продаже доллара США за гривню путем проведения валютного аукциона, согласно заявкам коммерческих банков. Заявки на участие в аукционе формируются на основе неудовлетворенного на прямом межбанке объема заявок клиентов и потребностей банка.

Перед аукционом, который прошел 26 ноября, Нацбанк обязал банки перечислять денежное обеспечение за день до проведения аукциона. С того времени НБУ на рынок не выходил.

Стоит отметить, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,2450/7,4350 грн., цены на российскую валюту составили 0,2510/0,2620 грн., котировки по евро-гривне ушли вниз – 9,1200/9,3650 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар снова упали - 1,2591/1,2593 долл. США (понедельник - 1,2675/1,2677).

В понедельник Нацбанк на рынок не выходил.