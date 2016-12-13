Нацбанк ожидает роста ВВП Украины по итогам года на 1,1%

В текущем году началось восстановление экономики Украины, и по итогам года ожидается рост ВВП на 1,1%.

Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора.

По оценкам НБУ, основным фактором роста экономики в текущем году станет увеличение внутреннего потребления и инвестиционного спроса. В то же время, регулятор отметил, что темпы восстановления остаются невысокими по причине медленных структурных реформ и неопределенности из-за военных действий на востоке Украины.

Среди внешних рисков для экономики Нацбанк отметил низкие темпы роста экономик основных торговых партнеров нашей страны.

При этом НБУ ожидает ускорения экономического роста в следующем году вследствие увеличения потребления и инвестиций, в то время как влияние чистого экспорта останется отрицательным.

Читайте такжеНацбанк сохранил прогноз инфляции на уровне 12% годовых

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в третьем квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, вторым кварталом 2016 года, с учетом сезонного фактора, вырос на 0,4%.

В годовом выражении, по сравнению с третьим кварталом 2015 года, рост ВВП Украины в третьем квартале 2016 года ускорился до 1,8%.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.