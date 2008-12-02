Нацбанк снял ограничения на наличном валютном рынке

С сегодняшнего дня, 2 декабря 2008 года, Национальный банк Украины (НБУ) отменил ограничения на наличном валютном рынке. Об этом говорится в постановлении НБУ №408.

«С 2 декабря 2008 года на наличном валютном рынке Украины уполномоченные банки и уполномоченные финансовые учреждения осуществляют операции по купле-продаже наличной иностранной валюты без ограничений относительно размера маржи между курсом покупки и продажи наличной иностранной валюты и предельного отклонения курса покупки и продажи наличной иностранной валюты от официального курса гривны к иностранным валютам, который устанавливается Национальным банком Украины», - говорится в документе.

Справка УНИАН. В начале ноября Нацбанк постановлением №319 ограничил на наличном рынке допустимые отклонения от официального курса при продаже доллара 1,5%, а также установил, что маржа между курсом покупки и продажи валюты не может превышать 3%.

Официальный курс гривни во вторник 7,1420 грн. за доллар.

На межбанковском, безналичном валютном рынке котировки гривни сегодня открылись 7,245/7,435 грн.