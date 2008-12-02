НБУ снял ограничения на наличном валютном рынке

Национальный банк Украины (НБУ) с сегодняшнего дня, 2 декабря 2008 года, отменил ограничения на наличном валютном рынке.

Об этом говорится в постановлении НБУ №408, которым располагает УНИАН.

«Со 2 декабря 2008 года на наличном валютном рынке Украины уполномоченные банки и уполномоченные финансовые учреждения осуществляют операции по купле-продаже наличной иностранной валюты без ограничений относительно размера маржи между курсом покупки и продажи наличной иностранной валюты и предельного отклонения курса покупки и продажи наличной иностранной валюты от официального курса гривни к иностранным валютам, который устанавливается Национальным банком Украины», - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, ограничения на валютном рынке в виде предельного отклонения курса купли-продажи наличной валюты от официального курса НБУ на уровне 1,5% и ограничения маржи на уровне 3% были введены Национальным банком постановлением №319 в ноябре.

Отметим, как ранее подчеркивал заместитель председателя Нацбанка Александр Савченко, в НБУ надеются, что такие действия регулятора вынудят коммерческие банки отменить комиссионные при продаже валют.