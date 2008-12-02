Банк Австралии снизил учетную ставку на 1%

Центральный банк Австралии сократил учетную ставку на 1% - это уже четвертое снижение ставки за 4 месяца, сообщает k2kapital.

Банк Австралии не отпускал ставку ниже 4,25% с 2002 года. Большинство аналитиков и участников рынка ожидали менее значительного понижения, полагая, что учетная ставка будет понижена 0,75 процентного пункта до 4,5%.

Банк Японии в свою очередь в ходе сегодняшнего экстренного заседания единогласно сохранил учетную ставку без изменений на уровне 0,3%. Последний раз Банк Японии снизил учетную ставку 31 октября 2008 года.

Аналитики предполагают, что центральные банки Англии, Еврозоны, Новой Зеландии почти наверняка снизят свои ставки на этой неделе. Их экономики уже вступили в рецессию и рост потребительских цен стремительно замедляется, что создает повышенный риск дефляции.