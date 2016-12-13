Гривня возвращает утраченные позиции: на межбанке 26,11 за доллар
12:40, 13 декабря 2016Финансы
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Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,6915/27,7340 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
Во вторник, 13 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,07/26,11 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.
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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 27,6915/27,7340 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4061/0,4071 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,0983 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 50 сделок на сумму 22,4 миллиона долларов.
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