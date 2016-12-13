У Гонтаревой ожидают, что в 2017 году банковская система Украины станет прибыльной

Национальный банк Украины ожидает, что в течение 2017 года операционные доходы банков страны умеренно вырастут, что на фоне сокращения отчислений в резервы под проблемные активы должно обеспечить выход банковского сектора на прибыльную деятельность.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора.

Как отметил НБУ, низкое качество активов банков остается главным фактором убыточности финучреждений.

"Снижение отчислений в резервы позволило банкам улучшить финансовый результат и выйти на прибыль в мае, впервые за много месяцев, однако это не переросло в устойчивую тенденцию", - констатировал регулятор.

Нацбанк отметил, что прибыль банковской системы Украины остается очень волатильной из-за формирования резервов под проблемные кредиты отдельными крупными банками.

"Подобные перепады возможны до конца I квартала 2017 года. Во-первых, банки второй двадцатки, которые прошли диагностику, будут активно заниматься резервированием. Во-вторых, со следующего года начинают действовать новые правила оценки кредитного риска, поэтому некоторые банки могут сформировать дополнительные резервы", - прогнозирует НБУ.

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Также регулятор отметил, что операционная эффективность банков немного хуже, чем в прошлом году, но постепенно улучшается, что дает основания надеяться на значительно лучшие финансовые результаты банков в следующем году.

Как сообщал УНИАН, общий убыток работающих банков Украины за январь-октябрь 2016 года составил 12,6 миллиарда гривень, что в 4,3 раза ниже показателя за аналогичный период прошлого года на уровне 54,5 миллиарда гривень.

В 2015 году банковская система Украины, без учета неплатежеспособных финучреждений, получила рекордный убыток на уровне 66,6 миллиарда гривень.