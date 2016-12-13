"Нафтогаз", "Укрзализныця" и "Энергоатом" задолжали банкам 64 миллиарда

На три государственных монополии - НАК "Нафтогаз Украины", АК "Укрзализныця" и НАЭК "Энергоатом" - приходится 74%, или 64 миллиардов гривень, общего объема долга государственных компаний перед украинскими банками, который составляет 87 миллиардов гривень.

Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности, опубликованном на сайте регулятора.

Как отмечается в документе, две из этих компаний в начале кризиса не могли должным образом обслуживать свои обязательства как перед внешними кредиторами, так и перед внутренними, прежде всего - государственными банками.

"Текущие финансовые показатели трех крупнейших госпредприятий дают возможность им должным обслуживать обязательства, а в перспективе - полностью погасить их", - полагает НБУ.

По оценкам регулятора, за последние два года государственные компании, особенно крупные, значительно увеличили доходы и улучшили финансовое состояние, что дает им возможность своевременно обслуживать и погашать долги, а в среднесрочной перспективе откроет перспективы привлекать внешнее финансирование.

"Потребности в их поддержке у государства нет, риски нового появления квазифискального дефицита из-за необходимости финансирования госкомпаний минимальны", - отметил НБУ.

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В то же время, по мнению регулятора, государственным банкам целесообразно отказываться от практики кредитования госкомпаний и привести собственные кредитные политики в соответствие с принципами и положениями Стратегии развития госбанков.

Как сообщал УНИАН, правительство в 2017 году направит на увеличение уставных капиталов государственных "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка", а также на поддержку финансовых ресурсов Фонда гарантирования вкладов физических лиц менее 1% ВВП.

По прогнозам НБУ, в дальнейшем работа госбанков должна стать прибыльной, а их кредитная политика – взвешенной, что позволит избежать чрезмерных отчислений в резервы и дополнительных вливаний капитала.