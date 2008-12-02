Допэмиссия ПИБ продлена до 8 декабря

Временный администратор Промивестбанка (ПИБ) принял решение о продолжении срока размещения дополнительной эмиссии акций банка 8 декабря. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте банка.

«В связи с внесением изменений в План финансового оздоровления Проминвестбанка, в результате увеличения объема инвестиций, и необходимостью согласования этих изменений с Национальным банком Украины, а также получением акционерами письменного разрешения Национального банка Украины на существенное участие в капитале банка, на что понадобится определенное время, Временным администратором Проминвестбанка 1 декабря 2008 года принято решение о продолжении срока размещения акций Проминвестбанка до 8 декабря 2008 года», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 11 ноября 2008 года зарегистрировала дополнительную эмиссию акций ЗАО «Проминвестбанк» на сумму 900 млн. гривен.

В этот же день Временный администратор банка Владимир КРОТЮК заявил, что австрийский холдинг Slav AG приобрел 68% акций «Проминвестбанка». При этом, новый инвестор взял на себя обязательства в течение 10 дней выкупить акции дополнительной эмиссии на сумму 900 млн. гривен, в результате которой уставный капитал банка будет увеличен до 1,1 млрд. гривен. Также новый владелец "Проминвестбанка" обязан до 5 декабря ввести в банк 3,6 млрд. гривен в форме депозитов или субординированного долга.

Основными бенефициарами, которые владеют контрольным пакетом акций “Проминвестбанка” в СМИ называют народных депутатов Андрея и Сергея КЛЮЕВЫХ.

Временная администрация в Проминвестбанке была введена Нацбанком 7 октября т.г. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.