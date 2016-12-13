Вкладчикам "Артем-Банка" начали выплаты

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал выплаты вкладчикам неплатежеспособного "Артем-Банка" по договорам, срок действия которых закончился до 15 ноября 2016 года включительно, а также по текущим и карточным счетам.

Как сообщается на сайте фонда, для получения выплат вкладчики банка могут обратиться в одно из учреждений двух банков-агентов в зависимости от места регистрации проживания по паспорту, указанном при заключении соответствующего договора вклада или счета.

В частности, "Первый украинский международный банк" проводит выплаты вкладчикам с адресами в Автономной Республике Крым и г.Севастополе, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Одесской и Херсонской области.

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Через "Кредобанк" выплаты смогут получить вкладчики с адресами в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Черновицкой, Киевской области и г. Киев, а также вкладчики - нерезиденты.

Фонд напомнил, что выплаты проводятся в размере вклада, включая проценты, начисленные на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тысяч гривень.

О сроках и порядке выплат вкладчикам, срок действия договоров которых заканчивается после 15 ноября 2016 года, фонд пообещал сообщить дополнительно на своем сайте.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц 16 ноября ввел временную администрацию в "Артем-Банк" на основании решения Национального банка Украины о признании финучреждения неплатежеспособным.

Временная администрация введена на один месяц - до 15 декабря 2016 года включительно, а временным администратором банка назначен Илья Лунь.

С начала текущего года "Артем-Банк" стал 16-м банком, который НБУ решил вывести с рынка.